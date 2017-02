Door Sander van Voorst, woensdag 1 februari 2017 13:39, 11 reacties • Feedback

Beveiligingsbedrijf Zimperium heeft een programma aangekondigd waarmee het exploits voor bekende Android- en iOS-lekken wil aankopen. Tot nu toe betalen bedrijven alleen voor zero days, die nog niet bij de softwareleverancier bekend zijn. Het bedrijf wil leren van hoe de exploits werken.

Zimperium, hetzelfde bedrijf dat in 2015 het Stagefright-lek in Android ontdekte, schrijft dat de waarde van een lek daalt naar bijna nul, als deze bekend is bij de softwareleverancier. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende exploits. Het bedrijf meldt niet hoeveel een dergelijke exploit gemiddeld waard is, maar zegt dat het 1,5 miljoen dollar opzij wil zetten voor de aankoop ervan.

Verder claimt het dat het de actie is gestart om van de exploits te leren en om daarmee zijn eigen systemen te verbeteren. Bovendien wil het de exploits publiceren, tenzij de maker ervan zich daartegen verzet. Het publiceren gebeurt eerst binnen de Zimperium Handset Alliance, waarbij verschillende smartphonefabrikanten zijn aangesloten, zoals Samsung en BlackBerry.

Zimperium wil hen een tot drie maanden de tijd geven voordat het de exploit verder publiceert. Het bedrijf is onder andere op zoek naar exploits die op afstand of lokaal te gebruiken zijn. Het zegt niet geïnteresseerd te zijn in het kopen van zero days. Andere bedrijven doen dat wel en bieden hoge bedragen, bijvoorbeeld voor een lek dat een remote jailbreak mogelijk maakt. In dat geval kan de koopsom oplopen tot 1,5 miljoen dollar.