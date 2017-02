Door Julian Huijbregts, woensdag 1 februari 2017 14:36, 18 reacties • Feedback

Er is een presentatie online verschenen van komende AM4-moederborden van Asus en Gigabyte. De afbeeldingen tonen high-end moederborden voor de nieuwe Ryzen-processors, waaronder de Asus Crosshair VI Hero en Prime X370.

De Crosshair VI Hero lijkt het topmodel van Asus voor Ryzen-processors te worden. Het moederbord wordt in de markt gezet als een bord voor gamers. Volgens de slides is het ontwerp van het pcb en de vrm's aangepast en toegespitst op gebruikers die hun processor willen overklokken. Er zijn in totaal zes pwm-headers voor het aansluiten van ventilators aanwezig.

Ook krijgt het Crosshair-moederbord twee headers voor het Asus Aura rgb-systeem en een ess sabre-dac, die voor hoge audiokwaliteit moet zorgen. Er is ondersteuning voor nvme-ssd's in m2-formfactor en een frontheader met usb 3.1. In de presentatie is ook de Prime X370 van Asus te zien. Dat is volgens de begeleidende tekst een 'mainstream'-model. Dit moederbord heeft één Aura-header en is ook geschikt om Ryzen-processors over te klokken.

Van Gigabyte zijn eigenschappen van de AM4-moederborden in de Aurus Gaming Series te zien. Specifieke modelnummers worden niet genoemd. Ook de Gigabyte-moederborden hebben tal van opties voor rgb-leds. Er is ook een app waarmee de verlichting van verschillende onderdelen kan worden ingesteld.

De volledige presentatie staat op imgur. Het is niet duidelijk wie de presentatie online heeft gezet. Volgens HardOCP zijn de slides afkomstig van een Meet the Experts-sessie van AMD, die op dinsdag werd gegeven. Vermoedelijk was het niet de bedoeling dat de informatie openbaar online werd gezet, al staat er ook geen embargodatum bij de slides.

AMD brengt zijn Ryzen-processors begin maart uit. Dat bevestigde ceo Lisa Su tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De moederborden komen waarschijnlijk op hetzelfde moment of nog voor die tijd uit.