Door Emile Witteman, donderdag 12 januari 2017 17:56, 35 reacties • Feedback

Submitter: -The_Mask-

AMD is begonnen met het uitdelen van testversies van Ryzen-processors met vier cores en waar simultaneous multithreading is uitgeschakeld. Het is voor het eerst dat er gesproken wordt van een model met minder dan acht cores.

De doorgaans goed ingelichte Canard PC deelt de informatie op Twitter. Tot op heden heeft AMD alleen gesproken over het bestaan van een octacoreprocessor met zestien threads. Als AMD een processor met vier cores op de markt zou brengen, zou hij vergelijkbaar zijn met een Core i5-processor van Intel.

Het techniekblad vertelt verder dat de processor een tdp van 65 watt heeft en de basiskloksnelheid lager ligt dan bij het topmodel van Ryzen. Wat die kloksnelheden precies zijn, is niet duidelijk. De lagere kloksnelheid is opvallend, aangezien Intel gebruikelijk hogere kloksnelheden aanhoudt bij zijn quadcores dan bij modellen met meer cores.

Vermoedelijk zal de quadcoreprocessor niet in de aanvankelijke line-up van Ryzen zitten. Volgens eerdere geruchten begint AMD in februari met de verkoop van het topmodel in de serie, die intern de codenaam SR7 draagt. Andere modellen komen later uit en dragen de codenaam SR5 en SR3. Mogelijk behoort deze quadcoreprocessor daartoe.