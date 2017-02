Door Julian Huijbregts, zaterdag 4 februari 2017 10:49, 28 reacties • Feedback

De Chinese website Coolaler heeft een lijst gepubliceerd met de namen en typenummers van de komende AMD Ryzen-processors. Volgens de website komen er 17 verschillende modellen, al zijn alleen de high-end R7-cpu's bij de release op 2 maart beschikbaar.

Volgens de lijst komen er vijf octacores uit in de R7-serie. In alle gevallen zijn dat processors met acht cores en zestien threads. De basiskloksnelheid zal tussen 3,0 en 3,6GHz liggen, ook hebben de processors een boostsnelheid, maar die is niet bekend. Het topmodel is de R7 1800X. Ook is er een Ryzen R7 Pro 1800. Wat de aanduidingen X en Pro betekenen, is nog niet duidelijk. AMD heeft eerder aangegeven dat alle Ryzen-processors geschikt zijn om te overklokken; mogelijk zijn de X-varianten daar speciaal voor geselecteerd of hebben deze een iets hogere snelheid.

De R5-serie bestaat uit hexacores met twaalf threads en quadcores met acht treads. Van ieder zijn er vier modellen met een baseclock tussen 3,2 en 3,5GHz. Tot slot is er de R3-serie, met quadcores zonder simultaneous multithreading, die over vier threads beschikken. Ook in de R5- en R3-series zijn er modellen met een X- en Pro-aanduiding. De lijst van Cooleral toont bij een aantal chips met welke Intel-processors de AMD-varianten vergelijkbaar zijn. Volgens de website gaat dat om een vergelijking op basis van prestaties en niet op basis van prijs.

Coolaler zegt dat AMD op 2 maart begint met de verkoop van Ryzen-processors. Aanvankelijk zouden alleen de high-end R7-modellen op de markt komen. Wanneer de R5- en R3-modellen volgen is niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wat de processors gaan kosten. De genoemde verkoopstart komt overeen met wat AMD tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers eerder deze week aangaf. Ceo Lisa Su zei dat Ryzen begin maart op de markt komt.

Het is niet met zekerheid te zeggen of de informatie van Coolaler klopt, maar de Chinese website heeft in het verleden eerder juiste informatie gepubliceerd over processors die nog niet waren uitgebracht. Ook komt de naamgeving van de processors overeen met eerdere geruchten, die stelden dat AMD intern de aanduidingen SR3, SR5 en SR7 zou hanteren.