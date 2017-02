Door Bauke Schievink, zaterdag 4 februari 2017 11:08, 15 reacties • Feedback

De vermoedelijke tools die de Amerikaanse FBI gebruikte om in te breken op de iPhone van een terrorist zijn waarschijnlijk online verschenen. Een hacker brak in op de servers van het IsraŽlische softwarebedrijf Cellebrite en stal daar de hacktools.

De hacker die verantwoordelijk is voor de hack zou 900GB aan gegevens hebben weggesluisd bij de servers van Cellebrite, zo bleek vorige maand al. Inmiddels zijn de hacktools online gezet via Pastebin. Motherboard sprak met de betrokken hacker, die liet weten dat een volledig functioneel en ontsleutelde Python-broncode online is gezet die gebruikt kan worden om in te breken op iOS-apparaten. Onder meer het Universal Forensic Extraction Device zou online gezet zijn, het belangrijkste product dat Cellebrite verkoopt aan zijn klanten. Hiermee is informatie te extraheren uit smartphones, al is hier wel fysieke toegang tot het apparaat nodig.

Waarschijnlijk gaat het om dezelfde tools die de Amerikaanse FBI heeft gekocht van Cellebrite in een poging om de iPhone van een terrorist te ontgrendelen. Deze zaak deed veel stof opwaaien, met name omdat de FBI aanvankelijk probeerde Apple te dwingen om de iPhone te ontgrendelen. Uiteindelijk lukte het de autoriteiten om toegang te verkrijgen tot het toestel, waarschijnlijk dus met behulp van Cellebrite.

Volgens onderzoekers lijken de tools die online zijn gezet door de Cellebrite-hacker veel op software die al voor jailbreaking wordt gebruikt. Ook werden er verwijzingen gevonden naar Samsung en BlackBerry, waardoor de buitgemaakte software van Cellebrite mogelijk breder ingezet kan worden dan alleen op iOS.