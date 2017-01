Door Emile Witteman, donderdag 12 januari 2017 20:03, 8 reacties • Feedback

Submitter: 666stokstaartje

Het IsraŽlische bedrijf Cellebrite heeft melding gedaan van een hack op een externe webserver. Op de server is basale contactinformatie van gebruikers van de website opgeslagen, die door de hacker zijn uitgelezen.

Cellebrite geeft aan dat op de server alleen informatie stond van gebruikers die nog niet naar een nieuwer systeem gemigreerd waren. Onder de opgeslagen informatie zaten ook versleutelde wachtwoorden. Volgens het bedrijf bestaat er geen risico voor de klanten, maar desondanks raadt het zijn klanten aan om als voorzorgsmaatregel hun wachtwoorden te veranderen.

Cellebrite is eerder in het nieuws gekomen omdat het hulp bood aan de FBI bij het uitlezen van een versleutelde iPhone 5C. Het toestel was eigendom van een van de schutters in de schietpartij die een jaar geleden in San Bernandino plaatsvond.

Het bedrijf vertelt dat het een onderzoek heeft gestart naar de hack en de getroffen gebruikers en lokale autoriteiten op de hoogte zijn gesteld. Het belooft de nodige stappen te nemen om zodra het onderzoek is afgerond de beveiliging te verbeteren.