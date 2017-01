Door Mark Hendrikman, dinsdag 17 januari 2017 12:04, 24 reacties • Feedback

Het forum van Supercell, de ontwikkelaar van onder andere de populaire mobile game Clash of Clans, was doelwit van een hack. Gebruikersnamen, ip-adressen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden zijn daarbij buitgemaakt.

Supercell stelt zijn gebruikers via het forum in kwestie zelf op de hoogte, maar noemt geen aantallen. Motherboard heeft een deel van de database in handen en weet meer informatie te geven. In totaal zou het gaan om 1,1 miljoen accounts en Motherboard heeft de echtheid van verschillende accounts kunnen verifiëren. De inbraak zou in september van 2016 plaats hebben gevonden en de kwetsbaarheid die het mogelijk maakte, zou zijn opgelost. Het forum draait op vBulletin. De accounts voor de games van Supercell zelf zijn niet getroffen.

Leden van het forum doen er goed aan om hun wachtwoorden te veranderen. Mochten ze hetzelfde wachtwoord op andere websites of diensten gebruiken, dan moeten deze ook aangepast worden. De vBulletin-software was ook bij andere forumhacks doelwit van kwaadwillenden, bijvoorbeeld bij de Funcom-forums en die van Canonical en Clash of Kings.