Door Emile Witteman, dinsdag 17 januari 2017 13:03, 23 reacties • Feedback

In China is een versie van de AMD Radeon RX 460-videokaart verschenen waarbij alle 1024 streamprocessors van de Polaris 11-chip beschikbaar zijn. Normaal gesproken zijn 128 van deze processors uitgeschakeld.

VideoCardz vond de kaart op de Chinese website van Sapphire. Doordat bij deze versie van de RX460 de volledige Polaris 11-chip beschikbaar is, presteert de videokaart in theorie veertien procent beter dan de standaardversie, waarbij slechts 896 van de 1024 streamprocessors zijn geactiveerd.

De fabrikant die de videokaart produceert is Sapphire. Hij is voorzien van de koeler die de fabrikant ook op de andere versies van de RX 460 monteert. Verder heeft hij 4GB gddr5-ram en draait hij op een kloksnelheid van 1250MHz, wat een kleine overklok is ten opzichte van de boostsnelheid van 1200MHz die de standaardversie heeft.

Vorige maand werd ontdekt dat het mogelijk was om bij sommige versies van de RX 460 een biosupdate te flashen die ervoor zorgt dat alle streamprocessors beschikbaar zijn. Het ging hierbij om enkele kaarten van Asus en Sapphire. Vermoedelijk ging het hierbij om de bios van de nieuwe kaart, die voortijdig was uitgelekt. Het feit dat er ook een biosversie voor de Asus-kaarten beschikbaar was, suggereert dat Asus ook werkt aan een RX 460 waarvan de volledige videochip beschikbaar is.

Omdat de videokaart alleen op de Chinese website van Sapphire te zien is, is het niet zeker of de kaart ook buiten China verkrijgbaar komt. Eerder is er in China een goedkopere versie van de RX 470 geïntroduceerd, genaamd de RX 470D. Ook deze kaart is nooit buiten China verschenen.