HP heeft op de CES-beurs in Las Vegas twee nieuwe systemen gepresenteerd. De Envy-all-in-one beschikt over een gebogen scherm van 34" op een brede voet. Daarnaast komt HP met een nieuwe versie van de in 2014 geÔntroduceerde Sprout, die is gericht op onderwijs en bedrijven.

De Envy-all-in-one heeft een gebogen 34"-ips-scherm met een resolutie van 3440x1440 pixels. Het staat op een brede voet, die geschikt is om bijvoorbeeld een smartphone draadloos op te laden. Gebruikers kunnen kiezen uit een Intel Core i7-7700T of een Core i5-processor. Het systeem beschikt over maximaal 16GB werkgeheugen en een harde schijf van 1TB, die te combineren is met een ssd van 256GB. Verder zijn er vier usb 3.0-poorten en een usb-c-poort met thunderbolt 3-ondersteuning aanwezig. Naast modellen met een Radeon RX460 van AMD zijn er varianten met een GTX 950MX-gpu van Nvidia beschikbaar.

De Sprout Pro G2 is een systeem dat beschikt over een projector en een 3d-scanner, waarmee de computer bijvoorbeeld geschikt is als vormgevingsplatform. Daarnaast is er een aanraakgevoelige mat van 21,3" aanwezig, die HP 'touchmat' noemt. Gebruikers kunnen hiermee het systeem bedienen. De mat heeft twintig aanraakpunten die gelijktijdig werken en kan een geprojecteerde resolutie van bijna 1080p behalen, aldus HP. Het aanraakgevoelige full-hd-touchscreen heeft een diagonaal van 23,8".

Met de aanwezige 3d-scanner kunnen gebruikers objecten in 2d en 3d scannen door deze voor de camera te houden. Door een document op de touchmat te plaatsen, is het ook mogelijk een gewone scan te maken. De G2-versie is voorzien van een drukgevoelige 'Active Pen', waarmee gebruikers op de touchmat kunnen tekenen. De mat moet in staat zijn te onderscheiden tussen de pen en een hand, aldus HP. De Sprout Pro G2 heeft een Core i7-7700T-processor aan boord en beschikt over 16GB aan werkgeheugen. Er is een sshd met een capaciteit van 1TB aanwezig naast een GeForce GTX 960M-gpu van Nvidia.

De Sprout Pro G2 moet vanaf maart beschikbaar zijn. HP heeft nog geen prijs bekendgemaakt. De Envy-aio is in Europa vanaf februari beschikbaar voor 2499 euro.