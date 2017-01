Door Emile Witteman, woensdag 4 januari 2017 09:31, 1 reactie • Feedback

Acer heeft op de CES een nieuwe Chromebook gepresenteerd die gericht is op gebruik in een schoolomgeving. De Chromebook 11 N7 kan zonder ventilator gekoeld worden en heeft een batterijduur van twaalf uur.

De laptop komt in verschillende uitvoeringen. Alle versies hebben een 11"-ips-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels. De C731T beschikt over een touchscreen en de C731 moet het zonder doen. Verder kan er gekozen worden uit 2 of 4GB ram en 16 of 32GB emmc-opslag. Welke processor Acer in de laptop installeert, maakt het bedrijf niet bekend.

Voor connectiviteit beschikt de laptop over twee usb 3.0-poorten, bluetooth 4.0 en 802.11ac-wifi met mimo-ondersteuning. Verder heeft de laptop een sd-kaartlezer, een 3,5mm-audioaansluiting en een hdmi-poort. De behuizing is 22mm dik en weegt 1,35kg. Het scherm kan 180 graden opengeklapt worden, waardoor de laptop plat op tafel kan liggen.

Volgens Acer is de laptop bedoeld voor gebruik in een schoolomgeving. Het bedrijf noemt een stevige behuizing die een gewicht van 60kg kan dragen en een val van 122cm hoogte kan overleven. Verder heeft de laptop een morsbestendig toetsenbord waarvan de toetsen niet zomaar te verwijderen zijn door gebruikers. Door de passieve koeling kan het niet gebeuren dat de koeling verstopt raakt met stof.

Acer geeft aan dat de laptop 249 euro gaat kosten. Zakelijke klanten kunnen hem vanaf maart aanschaffen. Of de laptop ook voor consumenten te koop zal zijn, is niet bekend.