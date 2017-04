Door Jelle Stuip, donderdag 27 april 2017 18:01, 8 reacties • Feedback

Acer heeft tijdens zijn jaarlijkse evenement in New York een groot aantal nieuwe laptops aangekondigd. De Aspire-modellen krijgen nieuwe namen, terwijl de Switch-lijn een update krijgt en een goedkoop model bevat.

De Switch Alpha wordt opgevolgd door de Acer Switch 5, die net als zijn voorganger voorzien is van een passief gekoeld Core i-processor, maar nu ook een vingerafdrukscanner krijgt. Verder is er een pcie-ssd van 256 of 512GB en maximaal 8GB geheugen aanwezig.

Acer Switch 3 (links) en Switch 5

De Switch 3 heeft net als de Switch 5 een 12,2"-scherm, maar dat bevat geen 2160x1440, maar 1920x1200 beeldpunten. De convertible wordt aangedreven door een wat langzamere Celeron- of Pentium-processor, gecombineerd met 4GB geheugen. De opslag beperkt zich tot 32, 64, of 128GB emmc, maar de vanafprijs ligt met 599 euro wel lager dan de Switch 5, die 1199 euro zal gaan kosten.

In Acers Swift-serie, die bestaat uit lichte en dunne laptops, wordt de Swift 1 toegevoegd. Het is een nieuwe variant van de laptop die vorig jaar werd aangekondigd. Het nieuwe model heeft een behuizing van metaal in plaats van kunststof en zal vanaf juni te krijgen zijn voor een vanafprijs van 429 euro. Voor dat geld krijg je een full hd ips-scherm van 13,3", gecombineerd met een Pentium of Celeron-processor. Er verschijnen varianten met 64, 128 en 256GB opslag, waarbij het bij de kleinere capaciteit vermoedelijk om eMMC gaat.

De Swift 3 is ook vernieuwd en zal naast 14" ook met een 15,6"-scherm te krijgen zijn. Het gaat daarbij om een full hd ips-scherm. De ssd is maximaal 512GB groot en het werkgeheugen bedraagt maximaal 8GB. De accuduur zou volgens Acer 10 uur moeten bedragen.

Ook de gewone laptops in de Aspire-reeks zijn vernieuwd en daarbij is de naamgeving in lijn gebracht met de Switch- en Swift-laptops. De goedkope Aspire 1-laptop met Celeron- of Pentium-processor is gericht op gebruikers die geen hoge eisen aan de hardware stellen en veel werk via internet doen. De laptop weegt 1,65 kilogram en de accuduur zou negen uur bedragen.

Acer Aspire 1 en 3

De Aspire 3 staat een treetje hoger op de ladder, kan ook met Core i-processor geleverd worden en is te krijgen met een 1080p-scherm. De Aspire 5 is wederom een stuk sneller en krijgt een Core i-processor, optioneel in combinatie met een niet gespecificeerde GeForce-videokaart.

Acer Aspire 5 en 7

Het topmodel in de serie, de Aspire 7, krijgt in de duurste uitvoering een GTX 1060-videokaart en wordt voorzien van maximaal 32GB geheugen. Welke precieze configuraties in Nederland en België geleverd zullen worden is nog niet bekend. De laptops en convertibles zullen vanaf juni in de Benelux hun opwachting maken.