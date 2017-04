Door Julian Huijbregts, donderdag 27 april 2017 18:00, 13 reacties • Feedback

Acer komt met de Predator Triton 700, een 15,6"-gamelaptop van 18,9mm dik, die is voorzien van een mechanisch toetsenbord. De laptop komt met gpu's uit de GTX 10-serie en krijgt een Kaby Lake-processor. In augustus komt de gamelaptop naar de Benelux voor een prijs vanaf 3399 euro.

Het mechanische toetsenbord heeft rgb-verlichting en is aan de onderkant van de behuizing geplaatst, waar bij de meeste laptops de touchpad zit. Acer heeft boven het toetsenbord een groot vlak geplaatst, dat is voorzien van een laag Gorilla Glass en dienst doet als touchpad.

Het doorzichtige vlak geeft ook zicht op het koelsysteem van de dunne gamelaptop. Acer zegt nieuwe dunne ventilatoren met metalen bladen te hebben ontwikkeld om de warmte af te kunnen voeren. De fans worden gecombineerd met vijf heatpipes.

De duurste modellen krijgen twee nvme-pcie-ssd's in raid 0 en tot 32GB ddr4-geheugen. In zijn aankondiging meldt Acer niet welke GTX 10-gpu's er mogelijk zijn in de dunne laptop. Concurrent Razer levert een GTX 1080 in zijn Blade Pro-laptop, maar dat 17,3"-model is met 22,5mm iets dikker.

Acer gebruikt voor het 15,6"-scherm een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. De Predator Triton 700 wordt uitgerust met thunderbolt 3, twee usb 3.0-aansluitingen, een hdmi 2.0-poort en displayport-aansluiting. Ook is er een ethernetpoort aanwezig.

Naast de dunne high-end gamelaptop heeft Acer ook de goedkopere Helios Predator 300-serie aangekondigd. Modellen in deze serie hebben een GTX 1060- of 1050 Ti-gpu, een Core i5-7300HQ of i7-7700HQ en een ips-scherm met een diagonaal van 15,6" of 17,3" en een resolutie van 1920x1080 pixels.

De Helios 300-laptops krijgen ssd's en een hdd van 1TB. Met klepjes aan de onderkant van de behuizing kan het geheugen en de opslag benaderd worden om upgrades uit te voeren. Acer brengt de Predator Helios 300-gamelaptops in juli uit in de Benelux voor een prijs vanaf 1299 euro.