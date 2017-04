Door Julian Huijbregts, vrijdag 28 april 2017 13:00, 4 reacties • Feedback

Vorig jaar in september toonde Acer op de IFA zijn bizarre Predator 21X-laptop. Een 21"-model met gebogen scherm, twee GTX 1080-gpu's en een mechanisch toetsenbord. Een apparaat waar je serieus op kunt gamen, maar met zijn afmetingen en gewicht niet bepaald mobiel. De 21X is echt een 'omdat het kan'-model; de prijs van tienduizend euro bevestigt dat nog maar eens.

Donderdag kondigde Acer op zijn jaarlijkse evenement in New York een high-end gaminglaptop aan die wat afmetingen betreft compleet het tegenovergestelde is van de 21X. De nieuwe Predator Triton 700 is een 15,6"-model met een dikte van slechts 18,9mm en een gewicht van 2,6kg. Ondanks die geringe dikte zit er een variant van de GTX 1080-gpu in en heeft de laptop een mechanisch toetsenbord.

Tijdens het Acer-evenement kregen we de mogelijkheid om de dunne gamelaptop te bekijken en een eerste indruk op te doen. Het was nog geen definitief model, want de Triton 700 komt pas in augustus op de markt, maar in grote lijnen weten we wat we kunnen verwachten.

Nieuwe GTX 1080-variant voor dunne laptops

Om te beginnen met de gpu: in zijn aankondiging deed Acer geheimzinnig over welke videokaart er in de dunne gamelaptop zit. Het bedrijf zegt in zijn officiële communicatie enkel dat het om gpu's uit de GTX 10-serie gaat. We hebben uiteraard in de systeemeigenschappen gekeken om te kijken wat er nu echt in zit en dat lijkt een GTX 1080 te zijn. Nvidia's meest krachtige gpu in een laptop van 18,9mm dik is erg indrukwekkend, maar dat roept wel vragen op over de warmteontwikkeling.

Navraag bij productexperts van Acer leerde dat de Triton 700 een aangepaste versie van de GTX 1080 krijgt, die Nvidia nog niet officieel heeft aangekondigd. Hoe de nieuwe laptop-gpu precies gaat heten is nog niet bekend, maar het is een versie die speciaal is gemaakt voor dunne gamelaptops. We verwachten dus een lager verbruik en daarmee minder warmteontwikkeling. Hoe Nvidia dat precies voor elkaar krijgt is nog niet bekend. Vermoedelijk heeft de gpu een lagere kloksnelheid.

Acer gaat de Triton 700 leveren met een Core i7-7700HQ-processor. Dat is een quadcore met een tdp van 45 watt, met vier cores en acht threads. De cpu heeft een kloksnelheid van 2,8GHz met een maximale turbofrequentie van 3,8GHz. Opslag zal er zijn in de vorm van pcie-nvme-ssd's, maximaal twee exemplaren van 512GB in raid. Het werkgeheugen is 16GB of 32GB ddr4.

Behuizing en koeling

Volgens Acer is de behuizing 18,9mm dik en hoewel we dat niet na hebben kunnen meten, is het duidelijk dat de Triton 700 een dunne gamelaptop is. De behuizing is niet veel dikker dan een vinger. Het gewicht is met 2,6kg bescheiden, maar niet opvallend laag. Acer heeft bijvoorbeeld ook gamelaptops van 3cm dik die 2,7kg wegen.

Het gewicht zit waarschijnlijk in de behuizing. Die is gemaakt van aluminium en voelt erg stevig aan. Alles is matzwart afgewerkt en dat trekt wel de nodige vingerafdrukken aan. Dat komt snel tot uiting als een paar honderd journalisten een hands-on van de laptop maken. Toch ziet de behuizing er fraai uit en de afwerking voelt zeer hoogwaardig aan.

Helaas had Acer geen opengewerkt model van de Triton 700 liggen, want we zijn benieuwd hoe de laptop er van binnen uitziet. Volgens de fabrikant is de combinatie van het dunne formaat en de snelle hardware mogelijk dankzij de doorontwikkeling van de 'AeroBlade 3D'-ventilator. Acer heeft naar eigen zeggen die dunne ventilator met metalen bladen de eigenschappen van een reguliere en een radiale ventilator gegeven. De gpu en cpu worden verder bedekt met heatpipes en aan zowel de achterkant als zijkanten zijn uitlaten gemaakt om de warme lucht af te voeren. Aan de bovenkant zijn ook een paar ventilatiesleuven te zien, waarschijnlijk bedoeld om koele lucht aan te zuigen.

Acer claimt dat de koeling van de Triton 700 zo goed is dat de i7-processor en GTX 10-gpu op volle snelheid kunnen draaien zonder dat er throttling optreed. Bij veel laptops word de snelheid van de cpu en/of gpu onder volle belasting na een tijd teruggezet, omdat de temperaturen teveel oplopen. Zeker bij dunne laptops is dat eerder regel dan uitzondering.

Aan de bovenkant van de laptop zit een stuk Gorilla Glass waardoor je in de behuizing kunt kijken. Het is reflecterend glas en omdat Acer de Triton 700 op een buitenlocatie demonstreerde was het lastig om echt goed te zien wat er onder het glas zit, maar in ieder geval zijn de fan en heatpipes zichtbaar. Waarschijnlijk ziet dit er spectaculairder uit in een omgeving met minder omgevingslicht.

Mechanisch toetsenbord en 'touchpad window'

Net als de 21X krijgt de Triton 700 een mechanisch toetsenbord. In de enorme gamelaptop met gebogen scherm gebruikt Acer volledige Cherry MX-switches. Welke switches er in de nieuwe laptop zitten is niet bekendgemaakt door Acer, maar het toetsenbord is in ieder geval compleet anders dan dat van de 21X. Er is immers geen ruimte om de hoge toetsen van die laptop weg te werken in de 18,9mm dikke behuizing. Desondanks hebben de toetsen flink wat travel en je voelt duidelijk de mechanisch klik bij het tikken. Wat wel gelijk is aan het toetsenbord van de Predator 21X, is de achtergrondverlichting. Iedere afzonderlijke toets beschikt over een eigen rgb-led en met software van Acer zijn is de verlichting te bedienen.

De plaatsing van het toetsenbord aan de onderkant van de behuizing is even wennen, maar eigenlijk te vergelijken met het werken met een regulier toetsenbord. Er is door de plaatsing geen ruimte voor een touchpad op de gebruikelijke plek. Toch heeft Acer daar wat op gevonden: het raamwerk met Gorilla Glass in de behuizing is aanraakgevoelig en fungeert als de touchpad. Muisknoppen zijn er niet, voor een rechtermuisklik zul je dus met twee vingers op het aanraakgevoelige vlak moeten tikken.

Scherm

Het 15,6"-scherm maakt gebruik van een mat ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het demomodel dat Acer nu toonde had een refreshrate van 60Hz, maar dat is nog niet het definitieve paneel. Volgens Acer komt er waarschijnlijk een paneel met een verversingssnelheid van 90 of 100Hz in de laptop.

De videokaart is geschikt om games in hogere resoluties te spelen en er zijn dan ook mogelijkheden om externe monitoren aan te sluiten, tot twee 4k-schermen tegelijk. Dat gaat dan via de hdmi 2.0-aansluiting en de usb-c-poort met thunderbolt 3-ondersteuning.

Tot Slot

Net als de Predator 21X is de Predator Triton 700 deels een prestigeproduct: het laat zien wat er mogelijk is en Acer wil zich met het model op de markt presenteren als maker van hoogwaardige gamelaptops. Daarin lijkt de Taiwanese fabrikant zeker te slagen met de Triton 700.

Andere fabrikanten brachten eerder al dunne gamelaptops uit, maar de modellen die minder dan 2cm dik zijn, maakten tot nu toe gebruik van de GTX 1060-gpu, terwijl Acer een veel krachtigere GTX 1080-variant gebruikt. De snelle hardware in de compacte behuizing is een knap staaltje techniek en als Acer de koeling zo goed op orde heeft als het belooft, dan verwachten we erg goede prestaties.

Volgens Acer komt de Predator Triton 700 in augustus op de markt in de Benelux voor een prijs vanaf 3399 euro. We gaan er vanuit dat dit het model is met de GTX 1080-variant en de Core i7-processor. Het is een flinke smak geld en er zijn laptops met vergelijkbare specs op de markt voor duizend euro minder, maar die hebben een dikkere behuizing. In vergelijking met de directe concurrentie is de prijs niet hoog. Razer maakt bijvoorbeeld een 22,5mm dunne 17,3"-gamelaptop met GTX 1080 en die kost 4500 euro. Dat model heeft overigens wel een 4k-scherm en een overklokbare i7-7820HK-processor.

Overigens heeft Acer ook aangegeven een uitvoering met een minder snelle gpu en een Core i5-7300HQ-processor te overwegen. Welke gpu Acer dan gaan gebruiken is nog niet bekend, maar dat zou bijvoorbeeld een GTX 1070 of 1060 kunnen zijn. Met dergelijke specificaties kan de prijs behoorlijk omlaag, terwijl de hardware capabel genoeg blijft om goed te kunnen gamen.