Nvidia heeft een GTX 1080 ontwikkeld die zuiniger is dan het origineel en daarmee geschikt is voor dunne gamelaptops. Dat hoorde Tweakers op het evenement waar Acer zijn Triton 700-laptops aankondigde. Mogelijk krijgt de GTX 1070 ook een zuinigere versie.

Officieel maakte Acer niet bekend welke gpu er in de dunne Triton 700-gamelaptop zit, alleen dat het om een GeForce GTX 10xx-model gaat. Het bedrijf toonde wel 3DMark-scores van 1700 punten, waarmee de GTX 1080 de aangewezen kandidaat leek, maar tot nu toe was die gpu niet in dunne laptops verschenen vanwege de warmte-ontwikkeling.

Tegenover Tweakers lieten Acer-technici weten dat het om een aangepaste versie van de GTX 1080 gaat, die Nvidia nog niet officieel heeft aangekondigd. Meer details zijn er nog niet over de chipvariant, maar Notebookcheck heeft vernomen dat Nvidia onder de naam Max-Q aan zuiniger laptop-gpu's werkt.

De aangepaste versie van de GTX 1070 zou een tdp van 90W krijgen, waar de oorspronkelijke chip een verbruik heeft van 120W. De tdp van de GTX 1080 gaat van 165W naar 110W. Door de toegenomen efficiëntie, ten koste van wat prestaties, stellen de gpu's minder zware eisen aan de koeling en kunnen zo in dunnere laptops gebruikt worden. De GTX 1070 en 1080 verschillen standaard niet veel van de desktopversies.

In welke laptops de Max-Q-modellen naast de Acer Triton 700 nog meer komen is niet bekend. Wel onthulde Asus onlangs de komst van een gamelaptop die minder dan 2cm dik is, waarmee dit een goede kandidaat zou zijn.

