woensdag 10 mei 2017

Nvidia heeft in het eerste kwartaal van 2017 een fors hogere omzet behaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Onder meer de goede verkoopcijfers van de Nintendo Switch en Nvidia's datacentrumonderdeel hebben bijgedragen aan de omzetstijging.

Nvidia behaalde in het eerste kwartaal van 2017 een omzet van 1,94 miljard dollar. Dat is een stijging van 48 procent ten opzichte van het eerste kwartaal uit 2016. De stijging wordt deels veroorzaakt door de gestegen inkomsten uit het gamingsegment. Het onderdeel met de gaming gpu's van Nvidia behaalde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 49 procent meer omzet. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers die Nvidia heeft gepubliceerd.

Nvidia deed ook goede zaken met de Tegra-processors. De omzet die daarmee werd behaald bedroeg in het eerste kwartaal van 2017 332 miljoen dollar, een stijging van 108 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Deze forse stijging is volgens Nvidia grotendeels toe te schrijven aan de goede verkopen van de Nintendo Switch-console, die een Tegra X1-soc aan boord heeft.

Het datacentrumonderdeel presteerde relatief gezien het beste. In dit onderdeel vallen servertoepassingen, zakelijke gpu's voor onder andere supercomputers, technologie inzake artificiële intelligentie en deep learning-toepassingen. De omzet van dit segment steeg naar 409 miljoen dollar, een stijging van 186 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Nvidia verwacht veel van dit onderdeel. Volgens Nvidia-ceo Jensen Huang wordt Nvidia's gpu deep learning platform steeds meer gebruikt door internetgiganten, onderzoekers en startups, die volgens hem steeds meer in deze technologie en ai zien.

Ook het onderdeel automotive, waarin Nvidia met andere bedrijven samenwerkt aan het ontwikkelen van technologieën voor autonoom rijden, liet goede cijfers zien: de omzet steeg met 24 procent naar 140 miljoen dollar. Het onderdeel OEM & IP had een omzetcijfer dat met 10 procent daalde. Dit wordt veroorzaakt doordat de licentieovereenkomst tussen Intel en Nvidia in het eerste kwartaal van 2017 is beëindigd, waardoor Intel geen gebruik meer maakt van het intellectueel eigendom van Nvidia voor het ontwikkelen van gpu's.

De winst kwam uit op 507 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2017, een stijging van 144 procent ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder. De winst daalde wel enigszins in vergelijking met het laatste kwartaal uit 2016, die toen op 655 miljoen dollar uitkwam.

De omzet van Nvidia is nog steeds sterk afhankelijk van de inkomsten uit het onderdeel gaming. De omzet van dit onderdeel daalde wel ten opzichte van het laatste kwartaal uit 2016, maar de afhankelijkheid hiervan wordt wel minder gelet op de groeicijfers van de onderdelen datacenter en automotive.