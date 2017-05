Door Olaf van Miltenburg, maandag 1 mei 2017 12:17, 16 reacties • Feedback

Nvidia heeft drivers vrijgegeven waarmee het mogelijk is om met een GeForce GTX 1050-kaart of hoger Netflix-video in ultra-hd te kunnen bekijken. Het gaat voorlopig om een preview die alleen beschikbaar is voor Windows Insiders.

Tot nu toe is in uhd streamen van Netflix alleen mogelijk in combinatie met een pc die over Intel Kaby Lake-processors beschikt, maar Nvidia breidt dit met previewdrivers uit naar zijn videokaarten. Het systeem moet dan wel over een GTX 1050 of krachtiger kaart van de GTX 10xx-generatie met minimaal 3GB videogeheugen beschikken. Bovendien moet de gebruiker als Windows Insider een test-versie van Microsofts besturingssysteem draaien om de drivers te kunnen ontvangen.

De 4k-weergave werkt ook alleen in combinatie met de Windows-apps van Netflix of als de gebruiker Netflix in de Edge-browser van Windows 10 draait. Daarnaast is er een uhd-monitor nodig die hdcp 2.2 ondersteunt en moet de verbindingssnelheid op 25Mbit/s of hoger liggen. Met de previewdrivers is het nog niet mogelijk om met sli-configuratie in uhd te streamen. Wanneer Nvidia de definitieve drivers vrijgeeft voor de uhd-weergave van Netflix is niet bekend.