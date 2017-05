Door Julian Huijbregts, maandag 1 mei 2017 10:16, 27 reacties • Feedback

Er is een foto online verschenen van de KFA2 GeForce GT 1030. Officieel heeft Nvidia nog niets bekendgemaakt over de GT 1030, maar het lijkt te gaan om een budgetvideokaart, die zo'n tachtig euro gaat kosten.

Op de afbeelding zijn de doos van de KFA2 GeForce GT 1030 en het kaartje zelf te zien. Uit de omschrijving op de verpakking is op te maken dat de videokaart 2GB geheugen heeft en over een 64bit-geheugenbus beschikt.

Volgens El Chapuzas Informatico, dat de foto online heeft gezet, krijgt de GT 1030-videokaart een nieuwe gpu met de naam GP108-300. Deze is gebaseerd op de Pascal-architectuur en wordt gemaakt op 14nm. Vorige week publiceerde EXP review al een foto van de gpu.

De chip zou over 384 cudacores beschikken en een kloksnelheid van 1252MHz hebben met een turboboost van 1506MHz. Het gddr5-geheugen heeft volgens de Spaanse website een doorvoersnelheid van 6Gbit/s en de bandbreedte zou uitkomen op 48GB/s. De tdp zou 30 watt bedragen.

Nvidia plaatst de 1030 niet in de GTX-serie voor gamers, maar in de GT-serie voor budgetvideokaarten. De laatste gpu die in die serie werd uitgebracht, was de GT 730, die in 2014 werd geïntroduceerd en nog altijd verkrijgbaar is.