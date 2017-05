Door Julian Huijbregts, dinsdag 23 mei 2017 12:09, 38 reacties • Feedback

HP heeft de eerste laptop met een Nvidia MX150-gpu aangekondigd, terwijl Nvidia nog geen informatie over die gpu naar buiten heeft gebracht. Volgens verschillende aanwijzingen is de MX150 gebaseerd op de GP108-gpu, net als de GT 1030-budgetvideokaart.

In een changelog van Aida64 Extreme staat dat de nieuwste bèta in staat is om informatie te tonen over de MX150. Daarbij wordt aangegeven dat het om een GP108-gpu gaat. Ook de Duitse website Golem meldt dat de laptopvideokaart gebaseerd is op de gpu van de onlangs aangekondigde GT 1030.

HP presenteerde maandag een nieuwe Envy-laptop, waarvan configuraties verschijnen met de Nvidia MX150. De laptop is een dun en licht 13"-model en waarschijnlijk maak Nvidia de nieuwe gpu met dat soort laptops in het achterhoofd. De MX150 is vermoedelijk de eerste laptop-gpu op basis van de Pascal-architectuur die in dergelijke kleine laptops gebruikt kan worden. De bestaande GTX 1050 voor laptops en hoger gepositioneerde modellen hebben een hoger verbruik en genereren daardoor meer warmte.

De GP108-300-gpu in de GT 1030-videokaart voor desktops beschikt over 384 cudacores, heeft een 64bits-geheugenbus en wordt gecombineerd met 2GB gddr5. De boostclock is ingesteld op 1468MHz en de tdp bedraagt 30 watt. Mogelijk past Nvidia de specificaties bij de MX150-variant voor laptops iets aan om het verbruik nog omlaag te dringen, maar details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.

HP brengt zijn Envy-laptop met MX150-gpu in juli uit in de Benelux. Wat de prijs zal zijn voor het model met de grafische kaart is nog niet bekend. Waarschijnlijk kondigen binnenkort meer fabrikanten laptops aan met de nieuwe Nvidia-gpu.