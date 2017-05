Door Julian Huijbregts, vrijdag 26 mei 2017 12:31, 4 reacties • Feedback

Nvidia heeft de GeForce MX150 voor laptops officieel aangekondigd. Vorige week presenteerde HP al een laptop met de videokaart. Volgens Nvidia komen ook Acer, Asus, Clevo en MSI met laptops die de zuinige Pascal-gpu gebruiken.

In zijn aankondiging geeft Nvidia geen technische details over de MX150-gpu. De fabrikant zegt alleen dat het gaat om een gpu van de Pascal-generatie en claimt dat de prestaties 2,5 tot 4 keer beter zijn dan die van de Intel HD620-gpu die is geïntegreerd in laptopprocessors van de Kaby Lake-generatie.

Ook op de productpagina van de MX150 staan geen concrete specificaties. Nvidia meldt dat oem's aanpassingen kunnen maken en dat per laptop de configuratie kan verschillen. Het is niet duidelijk of het dan alleen gaat om de hoeveelheid gddr5 of dat er daadwerkelijk verschillende MX150-gpu's zijn, met een afwijkend aantal cudacores.

Eerder deze week bleek dat de MX150 gebaseerd is op dezelfde GP108-gpu als de GT 1030-videokaart. De losse videokaart heeft een GP108-300-gpu met 384 cudacores, een 64bits-geheugenbus en 2GB gddr5. Het tdp van de videokaart is 30 watt.

Nvidia zegt dat de GeForce MX150 vanaf juni te vinden zal zijn in laptops van Acer, Asus, Clevo, HP en MSI. Tot nu toe heeft alleen HP een laptop met de videokaart aangekondigd. Mogelijk tonen de andere fabrikanten hun laptops met de zuinige gpu op de Computex-beurs die volgende week begint in Taiwan.