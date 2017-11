Nvidia komt met GeForce MX110- en MX130-gpu's voor laptops

Nvidia heeft de GeForce MX110 en MX130 op zijn website gezet. Beiden zijn laptop-gpu's, die onder de MX150 gepositioneerd worden. Specificaties noemt de fabrikant niet en vermoedelijk gaat het om rebrands van de 920MX en 940MX.

Nvidia stelt dat de MX130 tot 2,5x sneller is dan een Intel HD 620 en dat de MX110 tot 1,5x sneller is. Beide gpu's worden gepositioneerd onder de MX150 die eerder dit jaar uitkwam. Volgens de cijfers van Nvidia is die gpu tot 4x sneller dan Intels HD 620.

Volgens eerdere geruchten en uitgelekte informatie die door NotebookCheck is verzameld, zijn de MX130 en MX110 geen nieuwe gpu's, maar rebrands van de bestaande 920MX en 940MX. De gpu's zijn daarmee nog gebaseerd op de oude Maxwell-architectuur, in tegenstelling tot de MX150, die van de Pascal-generatie is. De afbeeldingen die Nvidia van de nieuwe gpu's publiceert op zijn website lijken dat te bevestigen.

Nvidia kondigde de MX150-gpu in mei aan. De rekenkracht is vergelijkbaar met de GT 1030-budgetvideokaart voor desktops. De gpu wordt vooral toegepast in dunne laptops, waarin geen plaats is voor een krachtiger exemplaar. Datzelfde zal waarschijnlijk gelden voor de MX110 en MX130. Laptops met de nieuwe gpu's zijn nog niet aangekondigd.