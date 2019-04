'Laptops met Nvidia GeForce MX250 kunnen snelle of langzamere gpu bevatten'

Er zijn twee versies van de mobiele GeForce MX250 van Nvidia en de consument kan moeilijk vaststellen of een laptop de snelle of langzame variant bevat. Dat claimt Notebookcheck op basis van eigen bevindingen.

Notebookcheck heeft van meerdere bronnen vernomen dat er laptops zijn met een 10W-variant, naast de modellen met een 25W-videokaart en in beide gevallen zouden de fabrikanten van een GeForce MX250 spreken. De 25W-videokaart met id-nummer 1D13 zou de standaardversie zijn. De 10W-variant met id-nummer 1D52 heeft lagere kloksnelheden verwacht de site. Notebookcheck heeft momenteel alleen laptops met een 25W-gpu om te testen.

Als het bericht klopt herhaalt de geschiedenis zich want ook de voorganger van de MX250 kwam in twee varianten in laptops terecht. De 10W-versie van die MX150-videokaart bleek uiteindelijk dertig procent langzamer te presteren dan de 25W-variant. Voor consumenten was het moeilijk om voorafgaand aan een aanschaf te achterhalen welke versie een laptop had, omdat fabrikanten meestal geen details publiceerden over het gebruikte type.

Na de aanschaf is via GPU-Z te detecteren welke gpu een laptop heeft. Huawei zou in ieder geval beloofd hebben de 25W-versie te gebruiken voor de refresh van de MateBook X Pro, schrijft Notebookcheck.

Nvidia introduceerde de MX250 eind februari en uit prestatie-indicaties van het bedrijf zelf viel op te maken dat de gpu geen prestatieverbeteringen biedt ten opzichte van zijn MX150-voorganger. Het is niet bekend of Nvidia zich daarbij op de 10W- of de 25W-versie baseert. De MX250 en MX150 zijn instap-gpu's voor dunne en lichte laptops die iets hogere prestaties moeten bieden dan de grafische chip die in veel processors geïntegreerd is.