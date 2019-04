Productie Norsk Hydro is bijna hersteld na ransomwareaanval

De productie van het Noorse aluminiumbedrijf Norsk Hydro is na de ict-aanval van de afgelopen maand bijna terug op het oude niveau. De schade die het bedrijf heeft opgelopen in de eerste week van de hack, ligt op 300 miljoen Noorse kronen, omgerekend 31,1 miljoen euro.

Dat meldt het bedrijf in een update. De productie van Norsk Hydro zou bijna terug zijn naar het niveau van voor de hack. Wel zegt het bedrijf na de aanval vertraging te hebben opgelopen met administratieve zaken, zoals facturen. Het bedrijf gaf niet aan wanneer deze vertragingen voorbij zijn. Ook is nog niet bekend wie achter de aanval zat en wat de eisen voor het losgeld waren.

Reuters zegt dat Norsk Hydro ondanks de hack van vorige maand de productie van de primaire tak van de metaalproductie met een aantal handmatige oplossingen kon voortzetten. De productie van de tak die onderdelen maakt voor autofabrikanten, bouwbedrijven en andere bedrijfstakken, moest wel met vijftig procent naar beneden worden geschroefd. Bij drie grote bedrijfsonderdelen ligt de productie weer op negentig procent van wat die voor de hack was. Terwijl de tak Building Systems op 75 procent draait. Het bedrijf had een ict-risicoverzekering bij de American International Group, maar de potentiële compensatie had een limiet waarover het bedrijf zich niet verder wil uitlaten.

Op 18 maart werd Norsk Hydro getroffen door het LockerGoGa-virus. Toen sloot het bedrijf wereldwijd al zijn computers af van het netwerk, waardoor geautomatiseerde processen met de hand moesten worden gedaan.