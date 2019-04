Gemiddeld losgeldbedrag stijgt door geavanceerdere ransomwarevarianten

Het gemiddelde bedrag van het gevraagde losgeld voor ransomware stijgt. Hackers vragen bijna de helft meer dan een paar maanden geleden. De stijging lijkt vooral te komen door de opkomst van geavanceerdere ransomware zoals Ryuk.

Dat meldt beveiligingsbedrijf Coveware in een kwartaalrapport. Het gemiddelde geëiste bedrag voor losgeld was in het afgelopen kwartaal 12.762 dollar, omgerekend zo'n 11.300 euro. In het kwartaal daarvoor lag dat bedrag nog op 6733 dollar, of bijna 6000 euro.

Ransomwareaanvallen worden steeds gerichter, zeggen de onderzoekers. Ze maken vaker gebruik van kwetsbaarheden in het remote desktop protocol, of rdp, om bedrijven aan te vallen, in plaats van algemene phishingaanvallen. Aanvallers verkennen vaak eerst een systeem via rdp-aanvallen, zodat ze weten hoe ze het effectiefst kunnen toeslaan.

De 'prijsstijging' wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de opkomst van de Ryuk-ransomware. Volgens experts zijn die geschikter om specifiekere aanvallen uit te voeren en om meer schade aan te kunnen richten. Ryuk kan bijvoorbeeld Systeemherstel uitschakelen, zodat gebruikers niet terug kunnen vallen op een herstelpunt. Daardoor kunnen de aanvallers makkelijker een hoog losgeldbedrag eisen. De onderzoekers van Coveware zagen dat in sommige gevallen oplopen tot wel 250.000 euro.

Volgens de onderzoekers komt het vaak voor dat bedrijven hun bestanden terugkrijgen als ze betalen. Daardoor blijven aanvallen met ransomware effectief en dat stimuleert criminelen om gerichtere aanvallen uit te voeren. Bij nieuwe ransomwarevarianten zoals Gandcrab is er volgens de onderzoekers 'bijna honderd procent kans' dat een bedrijf data terugkrijgt na betaling.

De onderzoekers zagen ook dat ransomware vooral middelgrote bedrijven met iets meer dan honderd medewerkers treft. Het gaat dan voornamelijk om kantooromgevingen en om kleine gezondheidsinstellingen. Naast rdp-aanvallen blijven ook spearphishingcampagnes een effectieve infectiemethode.