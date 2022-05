'Keten van honderden Amerikaanse ziekenhuizen lijdt onder ransomwareaanval'

Het Amerikaanse Universal Health Services, dat vierhonderd locaties heeft in de Verenigde Staten, Puerto Rico en het Verenigd Koninkrijk, zegt dat het IT-netwerk van het bedrijf momenteel offline is. Volgens anonieme bronnen gaat het om een ransomwareaanval.

In een verklaring zegt UHS dat het volledige IT-netwerk onbereikbaar is door een 'beveiligingsprobleem'. In het bericht deelt de keten niets mee over het soort probleem waarom het gaat. Totdat de problemen zijn verholpen, gebruikt het ziekenhuispersoneel back-upprocessen, waaronder papieren documentatie. Het bedrijf benadrukt dat de gezondheidszorg nog steeds wordt uitgevoerd en dat data van patiënten en werknemers voor zover bekend niet is gestolen of ingezien.

Twee anonieme bronnen zeggen tegen TechCrunch dat de aanval zondagochtend plaatselijke tijd begon, waarbij computers en mobiele telefoons werden vergrendeld. Een van de bronnen zei dat er op computerschermen verwijzingen waren naar de 'shadow universe', wat zou wijzen op de Ryuk-ransomware. Het ziekenhuispersoneel werd verteld dat het alle computers moest uitschakelen en dat het dagen zou duren voordat de systemen weer gebruikt mochten worden.

Volgens een verpleegkundige waarmee NBC News sprak, zijn de patiëntenkaarten van de ziekenhuizen wel offline, maar wordt informatie over medicijnen digitaal opgeslagen. Het is onduidelijk of die geback-upte data wel toegankelijk is.

Eerder dit jaar zeiden verschillende ransomwarecriminelen dat ze gezondheidsorganisaties niet zouden aanvallen. De verantwoordelijken voor de Ryuk-software hoorden hier echter niet bij. Ziekenhuizen worden vaker getroffen door ransomwareaanvallen, zoals een ziekenhuis in Düsseldorf eerder deze maand. Door deze aanval stierf mogelijk een patiënt.