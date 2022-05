Google brengt filteren van achtergrondgeluiden naar Meet op Android en iOS

G Suite Enterprise-gebruikers van Google Meet op Android en iOS kunnen voortaan instellen dat de dienst achtergrondgeluiden moet filteren. Eerder bracht Google deze functionaliteit al naar de webversie van Google Meet.

Als gebruikers van Google Meet op mobiel de functie inschakelen, verwijdert de dienst achtergrondgeluiden zoals het klikken van toetsenborden, het openen van deuren en andere geluiden die kunnen afleiden. De stem van de gebruiker wordt daarbij ongemoeid gelaten.

Standaard is het filteren uitgeschakeld. De functie is alleen beschikbaar voor gebruikers van G Suite Enterprise en G Suite Enterprise voor Educatie. Gebruikers van G Suite Basic, G Suite Business, G Suite voor Educatie en G Suite voor Nonprofits krijgen geen filteroptie. Niet bekend is of Google de functie later alsnog naar deze klanten brengt.

Eind juni kreeg de webversie van Google Meet de optie om achtergrondgeluiden te filteren. Concurrerende diensten, zoals Microsoft Teams en Zoom, bieden ook de mogelijkheid om achtergrondgeluiden te filteren.