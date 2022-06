Google voegt virtuele achtergronden toe aan Meet

Google is begonnen met het uitrollen van aanpasbare achtergronden in zijn Meet-videobelplatform. Het bedrijf kondigde die functie eerder al aan, maar maakt dit nu beschikbaar voor gebruikers.

Gebruikers kunnen zowel voorgeselecteerde afbeeldingen als eigen foto's als achtergrond gebruiken tijdens videobelsessies, meldt Google. De functie is momenteel beschikbaar in ChromeOS en de Chrome-browser voor Windows en macOS. Hiervoor is geen browserextensie nodig, zo meldt het bedrijf. De functie wordt 'binnenkort' geïntroduceerd voor mobiele apparaten.

Virtuele achtergronden staan standaard uit. De functie is voor alle Meet-gebruikers beschikbaar. Deelnemers van videogesprekken die door Education-gebruikers zijn georganiseerd, kunnen geen eigen foto's gebruiken als virtuele achtergrond. De vooraf geselecteerde afbeeldingen zijn dan wel beschikbaar. Google voegde in september al de mogelijkheid om de achtergrond te vervagen toe aan de desktopversie Meet. Rond die tijd kondigde het bedrijf ook aan dat virtuele achtergronden in de planning stonden.

Virtuele achtergronden in Google Meet. Afbeelding via Google