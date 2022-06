Google Chrome laadt na 87-update sneller pagina's en gebruikt minder geheugen

De Google Chrome-browser krijgt dinsdag een update waarmee het programma sneller op moet starten en webpagina's sneller kan openen. Tegelijkertijd is het energie- en geheugenverbruik lager dan voorheen.

Chrome-directeur Matt Waddell zegt in een blogbericht dat het gaat om de 'grootste snelheidswinst in jaren', waarbij Chrome 87 tot 25 procent sneller opstart en pagina's 7 procent sneller kan laden. De browser prioriteert daarnaast de tabbladen die 'actief' zijn. Op die manier moet het cpu-verbruik vijf keer minder zijn en moet de accuduur van een mobiel apparaat met 1,25 uur zijn verbeterd. Google geeft geen details over onder welke omstandigheden gebruikers een dergelijke accuduurwinst kunnen verwachten.

Volgens een Chromium-blogpost heeft Google onder meer gekeken naar hoe Chrome omgaat met tabbladen die niet actief worden gebruikt. Dergelijke tabbladen moeten met versie 87 minder aanspraak maken op de cpu. Daarnaast moet Chrome dergelijke tabbladen niet langer renderen. Het Chromium-bericht beschrijft verder dat JavaScript Timers verantwoordelijk zijn voor veertig procent van de benodigde rekenkracht voor de inactieve tabbladen. Google heeft deze JavaScript timer wake-ups in versie 87 beperkt tot eens per minuut, wat de genoemde cpu-verbruikswinsten en accuduurwinsten moet verklaren. Tegelijkertijd moeten functies als het afspelen van muziek en het ontvangen van notificaties niet door deze wijziging worden beperkt. Met de update weet Chrome op Windows daarnaast welke tabbladen zichtbaar zijn voor de gebruiker, door de komst van Occlusion Tracking.

Chrome 87 brengt tevens een back/forward cache naar de Android-versie van Chrome. Met deze functie wordt de voorgaande pagina bewaard in de cache van een telefoon. Op die manier kan een gebruiker sneller terugkeren naar een eerdere pagina. Op deze manier moet het wisselen naar de vorige pagina twintig procent sneller kunnen dan in voorgaande versies het geval was. Later wil Google dit verbeteren naar vijftig procent. Google stelt dat een op de vijf navigaties op de Android-versie zo'n back/forward-navigatie is.

Google kondigt daarnaast een aantal nieuwe functies aan, die later naar de verschillende Chrome-versies zullen komen. Zo is er een zoekfunctie waarmee gebruikers kunnen zoeken naar een openstaand tabblad. Een andere functie noemt Chrome Actions, waarmee het mogelijk moet worden om in de adresbalk bepaalde acties te kunnen starten. Google noemt het voorbeeld van het aanpassen van een wachtwoord of het verwijderen van de browsergeschiedenis. De laatste functie zijn cards, een verzameling aan webpagina's die gerelateerd zijn aan wat de gebruiker onlangs in Chrome heeft bezocht. Het kan volgens Google gaan om het kopen van een stoel, of het zoeken naar een kookrecept. Deze functies verschijnen in de komende weken in Chrome.