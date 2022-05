Google Chrome 90 laat gebruikers links naar gemarkeerde tekst delen

Google Chrome 90 krijgt een functie waarmee gebruikers een stuk tekst in een webpagina kunnen markeren, en vervolgens een link delen die naar dat gedeelte van de website verwijst. De functie was sinds vorig jaar al beschikbaar in de testversie van Chrome.

De functie wordt momenteel uitgerold naar de desktop- en Android-versies van Chrome, laat Google weten in een blogpost. Google Chrome voor iOS krijgt de feature op een later moment. De functie is nog niet beschikbaar voor alle Chrome-gebruikers. Tweakers heeft de functie nog niet kunnen testen in de releaseversie van de webbrowser.

Gebruikers kunnen de functie gebruiken door een stuk tekst te markeren, daarop te klikken met de rechtermuisknop, en vervolgens op 'Link naar markering kopiëren' te klikken. Gebruikers kunnen deze link vervolgens doorsturen naar andere Chrome-gebruikers. Wanneer zij de link openen, worden ze automatisch naar het specifiek gemarkeerde stuk tekst gestuurd, in plaats van naar het begin van de pagina.

Deze functie is niet geheel nieuw. Google bracht eerder al een Chrome-extensie uit, genaamd Link to Text Fragment. Deze extensie biedt vrijwel exact dezelfde functionaliteit. Dezelfde feature werd vorig jaar al toegevoegd aan de Canary-versie van Chrome. Nu de feature in de webbrowser zelf zit geïntegreerd, hoeven gebruikers echter niet langer extra dingen te installeren om de functie te gebruiken.

Google brengt verder een nieuwe pdf-viewer voor de Chrome-browser uit in versie 90. Deze krijgt een nieuwe weergavemodus die twee pagina's toont. De toolbar wordt ook vernieuwd en laat gebruikers inzoomen, snel van pagina wisselen, en opslaan of uitprinten met een enkele knop. De blogpost noemt verder prestatieverbeteringen in Chrome, die de ontwikkelaars in versie 89 al hebben doorgevoerd.