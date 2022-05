Google bouwt functie om van tekst link te maken in Chrome

Google bouwt een functie in Chrome om van elke tekst op een webpagina een link te maken om te delen. Op die manier kunnen gebruikers niet alleen linken naar een pagina, maar naar een specifiek stuk tekst op die pagina.

De functie is al langer mogelijk met een extensie, maar de nieuwste Canary-versie van de desktopvariant van Chrome bevat een flag om de functie aan te zetten zonder dat het installeren van een extensie nodig is. De functie heet Copy Link To Text, meldt Techdows.

Met de functie kunnen gebruikers rechtsklikken op een selectie van tekst en dan een link krijgen naar de pagina met dat stuk tekst gemarkeerd. De functie is te vinden als flag in chrome://flags in de Canary-build van Chrome. Die loopt doorgaans enkele maanden voor en de huidige Canary-versie zal op 17 november als update naar gebruikers komen. Of de functie er dan ook in zal zitten, is onbekend. Google heeft niet gereageerd op de vondst.

Google is al langer bezig met dergelijke techniek, want in de zoekmachine is een functie om het stuk tekst uit de snippet van het zoekresultaat te markeren op de pagina eerder dit jaar live gegaan. De snippet is het korte stukje tekst van een webpagina dat Google bovenaan de zoekresultaten weergeeft, als het algoritme vermoedt dat in die tekst het antwoord staat op een vraag die de gebruiker stelt. Snippets zijn er al enkele jaren, maar nu scrollt de browser automatisch naar het gedeelte van de pagina waar die tekst staat als gebruikers doorklikken. Google geeft de url een 'fragment identifier' mee en de browser maakt vervolgens die tekst op de pagina geel. Omdat het gaat om een functie van een browser, is er geen code van websitemakers nodig om de functie te laten werken.