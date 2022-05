Tekst in iOS 14.2 wijst erop dat Apple geen oortjes meelevert met iPhone 12

Een tekst in iOS 14.2 wijst erop dat Apple geen oortjes meer meelevert met de iPhone 12. Eerder ging dat gerucht ook al. Tot nu toe zat bij elke iPhone tot nu een bedrade headset in de doos, de afgelopen jaren met Lightning-aansluiting.

Apple heeft een tekst in iOS 14.2 over blootstelling aan straling gewijzigd, zodat er niet langer staat 'meegeleverde headset', maar alleen nog 'headset', schrijft MacRumors. Daaruit concludeert de site dat Apple niet langer oortjes meelevert.

In juni ging voor het eerst het gerucht dat Apple de lader en headset niet langer zou meeleveren met de iPhone 12. Het niet meeleveren van de adapter is waarschijnlijker geworden, nu Apple de Watch Series 6 heeft uitgebracht zonder adapter in de doos. De nieuwe iPads hebben wel adapters in de doos.

Door het niet meeleveren van EarPods en een lader in de doos zou Apple daarom zijn kosten verlagen en de winst op peil houden. Tegelijkertijd kan Apple er dan op wijzen dat veel klanten toch al een lader hebben liggen en zo de milieuvoordelen belichten.