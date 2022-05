Apple presenteert nieuwe iPhones op 13 oktober

Apple heeft een evenement aangekondigd voor dinsdag 13 oktober om 19:00 uur Nederlandse tijd. De uitnodiging gaat gepaard met de woorden "Hi, speed". Tijdens de presentatie zal Apple zijn nieuwe iPhones presenteren.

Apple geeft zelf nog geen inhoudelijke details over het evenement en noemt alleen de locatie en de tijd. Het gaat om een presentatie via een livestream, zonder publiek. Apple maakte eerder al bekend dat de release van nieuwe iPhones dit jaar later dan gebruikelijk zou plaatsvinden. In de afgelopen jaren kwamen de nieuwe modellen veelal in september uit.

Het is de verwachting dat Apple volgende week de iPhone 12-serie introduceert. Daarover gaan al lange tijd geruchten. Het zou gaan om vier modellen, twee reguliere iPhone 12's en twee Pro-varianten. De telefoons krijgen waarschijnlijk de op 5nm gemaakte A14 Bionic-soc, die Apple vorige maand al introduceerde en ook in de nieuwe iPad Air aanwezig is.

Veel details over de toestellen zijn al naar buiten gekomen, maar er is nog onduidelijkheid over het scherm van de iPhone 12 Pro-toestellen. Dat zou om een 120Hz-scherm kunnen gaan, maar volgens geruchten komt Apple driver-ic's tekort en houdt de fabrikant daarom vast aan 60Hz-schermen. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo gaat Apple pas vanaf volgend jaar iPhones met 120Hz-scherm uitbrengen.

Mogelijk zitten er bij de komende iPhones geen lader en oortjes in de doos. Apple is bij de Watch al gestopt met het leveren van een lader en volgens geruchten zou de fabrikant dat met meerdere producten willen doen.