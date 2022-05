2K toont PlayStation 5-gameplaytrailer en screenshots van NBA 2K21

2K heeft een PlayStation 5-trailer en 4k-screenshots van basketbalgame NBA 2K21 beschikbaar gesteld. Volgens de uitgever toont de video wat spelers van de next-genconsoles kunnen verwachten.

2K toont in een screenshot ook een vergelijking met NBA 2K20 van vorig jaar. Het nieuwe spel geeft spelers realistischer en met meer details weer. Dat is onder andere te zien in kleine details als het haar, reflecties en de weergave van zweetdruppels.

Volgens de uitgever is de next-genversie van NBA 2K21 niet alleen een grafische vooruitgang, maar heeft het spel ook nieuwe physics en is de manier waarop spelers bewegen opnieuw opgebouwd. Daarnaast is de arena tijdens wedstrijden gevuld met 150 unieke door AI bestuurde personages. De uitgever gaat later deze week meer details geven over nieuwe gameplayfeatures van het spel.

2K is een van de uitgevers die meer geld vraagt voor games voor next-genconsoles, dan voor dezelfde game voor de huidige generatie. NBA 2K21 is vooruit te bestellen voor 75 euro voor de PS5 en Xbox Series X en S. De versie voor de PS4 en Xbox One kost 70 euro. Het spel is beschikbaar op het moment dat de next-genconsoles uitkomen.

NBA 2K21 kwam in augustus al uit voor Windows en voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Uitgever 2K toont zelf geen vergelijkingsbeelden van de next-genversie met de al uitgebrachte versie. Wel heeft de uitgever eerder al video's gepubliceerd, zoals onderstaande trailer, met beelden van de game voor de consoles van de huidige generatie.