2K Games voegt reclamevideo toe aan laadscherm NBA 2K21

2K Games is begonnen met het vertonen van reclamevideo's bij laadschermen van NBA2K21. Spelers kunnen de advertenties niet overslaan. De game is al een maand uit, maar eerder zaten de filmpjes niet in het spel.

De reclamevideo is zichtbaar in de game op de PlayStation 4, Xbox One en Windows, schrijft Stevivor. De website heeft ook een filmpje gemaakt; daarin is te zien dat tijdens het laden een scherm verschijnt met daarop een reclamevideo van Facebook voor de Oculus Quest. De advertentie is vastgeplakt aan een in-gamefilmpje dat tijdens het laden wordt getoond.

Het is niet mogelijk om de advertentie over te slaan. Ook is er geen optie om het vertonen van de reclamefilmpjes uit te zetten. NBA 2K21 kwam begin september uit voor de consoles van de huidige generatie en voor Windows. Destijds zaten er geen videoadvertenties in het spel.

Op reddit doen spelers hun beklag over de advertentie. Ook klagen zij over het feit dat 2K Games een monopolie heeft als het op NBA-basketbalgames aankomt. Er zijn geen andere uitgevers die vergelijkbare basketbalgames maken.

De situatie is vergelijkbaar met vechtgame UFC 4. In september verschenen in dat spel van EA plotseling korte reclameboodschappen bij de weergave van replays. Ook bij dit spel werden de advertenties een maand na de release toegevoegd. Nadat veel spelers hierover klaagden, haalde EA de reclames weg uit de game.