Kiesraad: verkiezingssoftware bevat geen grote kwetsbaarheden meer

De software die tijdens Nederlandse verkiezingen wordt gebruikt om stemmen te tellen, is veilig. De Kiesraad liet een derde partij onderzoek doen. Die concludeert dat er geen grote kwetsbaarheden in de software zitten en dat er aan de veiligheid is gewerkt.

De Ondersteunende Software Verkiezingen of OSV is nu veilig, concludeert de Kiesraad. Het gaat om de software die na de verkiezingen wordt gebruikt om de uitslag vast te stellen en om de zetels in het parlement te verdelen. De verkiezingstoezichthouder liet de software nakijken door securitybedrijf HackDefense.

Het bedrijf concludeert dat er 'geen grote kwetsbaarheden zoals cross-site scripting of SQL injections' in de software zitten. Wel waarschuwt het bedrijf dat na de standaardinstallatie een admin/admin-inlog wordt ingesteld. "Dat is letterlijk het eerste dat een aanvaller zal proberen, en als er tijd zit tussen installatie en eerste gebruik, dan is in de tussentijd sprake van een kwetsbare situatie."

Ook zegt HackDefense dat een codereview lastig is omdat er weinig commentregels in de broncode staan. Veel opmerkingen zouden bovendien Duits zijn. Ook bevat de broncode veel nutteloze code, zoals regels over e-mail, terwijl de software die functionaliteit helemaal niet ondersteunt. HackDefense zegt dat het 'een relatief groot aantal bevindingen' niet heeft meegenomen in het rapport, 'omdat duidelijk werd dat de desbetreffende functionaliteit niet in OSV2020-U in gebruik is'. Het gaat dan onder meer om een LDAP-injectie.

De software bevat geen meerfactorauthenticatie. Dat is volgens HackDefense wel een norm waaraan de software werd getoetst, maar dat is niet meegenomen in de beoordeling. "We begrijpen dat deze applicatie echt bedoeld is om geïsoleerd gebruikt te worden, zonder internetverbinding of andere mogelijke ingangen voor kwaadwillenden", schrijft het bedrijf. Daarom zouden extra authenticatiefactoren niet per se nodig zijn. Een ander probleem is nog dat geblokkeerde accounts met actieve sessies de software alsnog kunnen gebruiken.

HackDefense doet in het rapport aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de software, zoals het veranderen van het standaardwachtwoord. De Kiesraad zegt dat het die aanbevelingen 'meeneemt'. Het gaat dan niet alleen over de verdere ontwikkeling van OSV, maar ook over toekomstige software.

OSV krijgt al jaren kritiek omdat die onveilig zou zijn. Inmiddels laat het ministerie van Binnenlandse Zaken volledig nieuwe software ontwikkelen. Die had voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 klaar moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Tot de nieuwe software klaar is, wordt OSV gebruikt. Dat gebeurt naast de Tweede Kamerverkiezingen ook in november tijdens de verkiezingen voor de gemeentelijke herindelingen.