Telsoftware Nederlandse verkiezingen is nog steeds niet op orde

Er dreigt bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2021 geen veilige telsoftware gebruikt te kunnen worden. De huidige telsoftware is volgens Fox-IT nog steeds onveilig en voor invoeren van nieuwe software is het volgens de Kiesraad 'vijf voor twaalf geweest'.

Fox-IT heeft volgens het Beveiligingsonderzoek OSV in de negen jaar oude telsoftware nog steeds enkele kwetsbaarheden aangetroffen, ondanks aanpassingen die onder andere werden doorgevoerd, omdat vorig jaar kwetsbaarheden in de software werden gevonden.

In opdracht van de Kiesraad heeft Fox-IT de beveiliging van de huidige telsoftware, oftewel de Ondersteunende Software Verkiezingen onderzocht. De genomen maatregelen helpen wel om 'de waarschijnlijkheid van manipulatie te reduceren en de waarschijnlijkheid van detectie van een eventuele manipulatie te verhogen' staat in het rapport.

Het advies luidt desondanks om vóór de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 de huidige software en procedures te vervangen. De Kiesraad staat hier achter maar de invoering wordt krap, bevestigt Kiesraad-directeur Melle Bakker tegenover de NOS: "Als we dat willen halen, is het vijf voor twaalf geweest. We moeten dan nieuwe software laten ontwikkelen, bepalen waar die aan moet voldoen, testen en vervolgens gemeenten er nog mee laten werken."

Dat laatste is een obstakel omdat in de woorden van Bakker 'het hele proces op de schop moet' en de Kiesraad niet kan afdwingen dat de gemeenten zich aan de regels houden. Daarmee dreigt de situatie dat over twee jaar nog steeds de huidige, veroudere telsoftware gebruikt wordt.

De Kiesraad en de minister van Binnenlandse Zaken zijn bezig de manier voor de uitslagberekening te herzien. Het gaat niet alleen om de software en computers waarop dit wordt gebruikt, maar ook de procedures, het beheer, de wetgeving en de eisen. Eerder deze maand waarschuwde de Kiesraad dat de invoering eigenlijk te lang op zich liet wachten.