Kiesraad: komst van vernieuwde telsoftware voor verkiezingen duurt te lang

De Kiesraad heeft zijn jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Volgens het bestuursorgaan is de software verouderd en laat de voor 2021 aangekondigde vernieuwing eigenlijk te lang op zich wachten.

In het jaarverslag zegt de Kiesraad dat het al jaren pleit voor vernieuwing van de software met de naam Ondersteunende Software Verkiezingen, of OSV. Volgens de Kiesraad heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerder al aangekondigd te streven naar 'een nieuw proces van uitslagvaststelling en naar nieuwe, daarvoor benodigde, programmatuur in 2021'.

De kiesraad stelt dat het van het grootste belang is hiervoor de benodigde stappen te zetten; de raad zegt dat het de nieuwe software 'graag al eerder had willen hebben' en dat de software 'aan vervanging toe is'. Deze constatering komt mede door de 'veranderde inzichten over beïnvloeding van verkiezingen door statelijke actoren'. De Kiesraad vindt dat het 'beveiligings- en software-concept' moeten worden herzien. Het orgaan is hierover met de minister in overleg.

De Kiesraad wijst in het jaarverslag daarnaast op het feit dat er technische verbeteringen in de OSV zijn doorgevoerd, waarmee de beveiliging zou zijn verbeterd. Hierover heeft het it-bedrijf SQS Software Quality Systems in februari 2018 een toetsingsrapport geschreven. De conclusie van dit rapport was dat de software 'in hoofdlijnen aan de eisen voldoet'. Anderhalve maand later vond onderzoek Sijmen Ruwhof echter de nodige ernstige lekken in de telsoftware. Die kwetsbaarheden rondom het proces van het tellen van de stemmen is al jarenlang bekend bij de Kiesraad.

De software is inmiddels al zo'n negen jaar oud en werd voor het eerst bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2009 gebruikt. Ook bij de komende Provinciale Statenverkiezingen zal de software weer worden ingezet.