Door Julian Huijbregts, woensdag 15 februari 2017 16:07, 47 reacties • Feedback

Submitter: Outersham

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen worden toch computers gebruikt. De computers worden ingezet als telhulpmiddel, bijvoorbeeld met een spreadsheet. De computers mogen niet op internet aangesloten zijn en de uitslagen worden alleen op papier doorgestuurd.

Minister Plasterk schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in overleg met de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken is besloten om toch computers te gebruiken als hulpmiddel bij het optellen van de stemmen.

Het programma OSV, dat bij vorige verkiezingen is gebruikt en onveilig is gebleken, wordt niet gebruikt. Gemeenten en het centraal stembureau mogen computers inzetten als telhulpmiddel, mits deze niet zijn aangesloten op internet. Gemeenten maken een leidraad voor het gebruik van de computers, waarin ook staat dat er altijd een 'vierogenprincipe' toegepast dient te worden.

Het gebruik van usb-sticks of andere digitale gegevensdragers voor het overbrengen van de stemuitslag naar de hoofdstembureaus en naar het centraal stembureau is uitgesloten. Deze overdracht zal enkel op papier plaatsvinden.

Nadat bekend werd dat de OSV-software beveiligingsproblemen bevat, maakte Plasterk bekend dat de stemmen met de hand geteld moeten worden bij de komende verkiezingen. Daarbij zei hij dat gemeenten hooguit een rekenmachine mochten gebruiken als hulpmiddel. De Kiesraad en gemeenten vreesden dat de uitslag daardoor lang op zich zou laten wachten.

De gemeenten verwachten de uitslag in de loop van vrijdag 17 maart, twee dagen na de verkiezingen, op kieskringniveau vast te kunnen stellen. Vervolgens gaat de Kiesraad de uitslag berekenen. Die verwacht op dinsdag 21 maart de uitslag bekend te kunnen maken.