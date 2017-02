Door Julian Huijbregts, woensdag 15 februari 2017 16:40, 1 reactie • Feedback

HTC komt dit jaar met een mobiele vr-bril, die anders is dan bijvoorbeeld de Gear VR van Samsung. Het zal geen headset worden waar simpelweg een telefoon in geplaatst dient te worden, maar hoe de bril wel werkt, is nog onduidelijk.

In ieder geval zal de mobiele vr-bril van HTC samenwerken met de HTC U-smartphone. Dat zegt topman Chia-lin Chang van HTC tegen Cnet in een interview. Of de headset ook werkt in combinatie met andere Android-telefoons is niet duidelijk.

Hij zegt dat de fabrikant in de komende maanden zijn plannen op het gebied van mobiele vr zal ontvouwen. Voor het eind van het jaar moet het product daadwerkelijk te koop zijn.

Wat HTC precies in petto heeft is nog niet duidelijk. Uit de bewoordingen van Chang lijkt op te maken dat het gaat om een vr-bril die niet een smartphone gebruikt als scherm, maar wel aan een telefoon gekoppeld kan worden. Mogelijk heeft de bril een eigen scherm en wordt de smartphone gebruikt voor het draaien van toepassingen.

De HTC U zelf staat ook niet in de lijst van smartphones die Daydream ondersteunen, Googles vr-platform. Waarschijnlijk gooit het feit dat de smartphone een lcd in plaats van oled-scherm roet in het eten: Google stelt niet zozeer een oledscherm als eis, maar schrijft wel een displaylatency van 3ms of minder voor, waardoor in de praktijk alleen oleds in aanmerking komen.