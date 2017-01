Door Arnoud Wokke, vrijdag 13 januari 2017 09:40, 18 reacties • Feedback

Smartphonemaker HTC zal het aantal verschillende modellen dit jaar halveren ten opzichte van vorig jaar. Waar het in 2016 met rond de twaalf nieuwe smartphones kwam, zal het aantal in 2017 op zes of zeven liggen, zegt de fabrikant.

Door het verminderen van het aantal modellen wil HTC per toestel meer aandacht hebben voor de 'core features', zegt topman Chialin Chang van de Taiwanese smartphonemaker in een interview met Engadget. Daarbij gaat het in 2017 bij HTC onder meer om de digitale assistent Sense Companion, het design en de Usonic-oordopjes met usb-c-aansluiting.

HTC heeft al twee nieuwe telefoons laten zien van de zes of zeven die eraan komen. De fabrikant presenteerde donderdag de U Ultra en U Play. Beide toestellen komen begin maart uit in de Benelux. De U Ultra heeft onder meer een tweede scherm boven het hoofdscherm, zoals de LG V10 en V20 vorige jaren al hadden. Beide toestellen hebben bovendien geen 3,5mm-aansluiting voor headsets en HTC stopt de Usonic-oortjes in de doos.

Het is niet voor het eerst dat HTC snijdt in het aantal modellen om naar eigen zeggen betere telefoons te maken. De fabrikant sprak hetzelfde plan bijvoorbeeld uit in 2012. Het verminderen van het aantal verschillende modellen is bovendien voor fabrikanten veelal een kostenbesparing. Designers hoeven minder verschillende ontwerpen te maken, er moeten minder verschillende onderdelen worden ingekocht en het softwareteam hoeft voor minder verschillende telefoons updates te maken.