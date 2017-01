Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 16:52, 48 reacties • Feedback

Retailers hebben bekendgemaakt wat HTC's nieuwe smartphones U Ultra en U Play gaan kosten in de Benelux. De high-end U Ultra staat in de voorverkoop voor 799 euro, de U Play moet 449 euro gaan opbrengen. Vermoedelijk zijn dat ook de adviesprijzen van beide toestellen.

Daarmee ligt de verkoopprijs onder de omgerekende prijs in dollars inclusief btw, die zou uitkomen op 850 euro voor het topmodel. De U Ultra is wel duurder dan de HTC 10, die bij de release 749 euro moest opbrengen. De site DroidApp ontdekte dat de telefoon deze week in de voorverkoop is gegaan.

De U Ultra en U Play hebben sinds dinsdag prijzen in de Pricewatch en beide toestellen zijn tot nu toe bij benadering even populair. Ze komen beide uit op dezelfde dag, namelijk 2 maart. Vanaf dan moeten de toestellen daadwerkelijk leverbaar zijn.

HTC presenteerde de telefoons twee weken geleden. De U Ultra is een telefoon met 5,7"-lcd met een resolutie van 2560x1440 pixels. Daarboven zit een tweede lcd met 1040x160 pixels. Dat secundaire scherm is volgens de fabrikant voor 'discrete meldingen'. De Sense-software van HTC zou moeten leren van de voorkeuren van de gebruiker. Daardoor zou het op termijn meer moeten doorgeven van wat gebruikers interessant vinden en minder van de rest.

HTC heeft de 3,5mm-uitgang geschrapt en vervangen door audio via usb-c. De Taiwanese smartphonemaker levert een headset mee die het geluid moet afstemmen op de oren van gebruikers. Dat noemt de maker USonic. De BoomSound Hi-Fi-setup van de HTC 10 keert terug, met een speaker aan de onderkant als 'subwoofer' en de speaker boven het scherm als 'tweeter'. Het kleinere U Play-toestel mist diverse van de features van de grotere versie, zoals de BoomSound-setup en het tweede scherm aan de bovenkant.