Door Olaf van Miltenburg, woensdag 25 januari 2017 17:52, 28 reacties • Feedback

Google heeft in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor meer dan dubbel zoveel advertenties offline gehaald die in strijd waren met de voorwaarden van het bedrijf. Onder andere werden veel advertenties verwijderd die internetters moesten verleiden leningen af te sluiten.

In 2016 verwijderde Google in totaal 1,7 miljard advertenties, tegenover 780 miljoen in 2015. In zijn jaarlijkse Bad Ads-rapportage geeft Google de redenen voor de toename. Onder andere heeft het bedrijf zijn beleid om misleidende advertenties en 'roofzuchtige' aanbiedingen te weren aangescherpt.

Dat gebeurde in juli en resulteerde in het halfjaar erna in het offline halen van vijf miljoen advertenties die mensen ertoe verleidden persoonlijke leningen af te sluiten. Daarnaast claimt Google zijn technologie zo aangepast te hebben dat schadelijke advertenties sneller uitgeschakeld kunnen worden. Hierdoor kon de zoekgigant in 2016 112 miljoen 'trick to click'-advertenties detecteren en deactiveren. Dit zou zes keer meer zijn dan in 2015.

Google geeft nog veel meer voorbeelden van advertenties die verwijderd zijn omdat ze niet door de beugel konden. Het bedrijf verwijderde 68 miljoen dubieuze advertenties waarin geneesmiddelen werden aangeboden. Dit was in 2015 12,5 miljoen. Ook werden tachtig miljoen misleidende advertenties gedeactiveerd. Daarnaast trad Google op tegen wat het bedrijf 'self-clicking'-ads noemt. Hierbij wordt de gebruiker onverwacht doorgesluisd naar een app-pagina in de Play Store. In 2015 ontdekte Google enkele duizenden 'self-clicking'-ads, in 2016 nam dat toe tot meer dan 23.000 stuks.