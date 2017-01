Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 18:16, 41 reacties • Feedback

Scholen kunnen vanaf dit jaar bij de Nederlandse overheid geld krijgen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding. De overheid vergoedt de helft van de gemaakte kosten voor het aanleggen van de verbinding. De regeling geldt ook voor scholen die internetten via dsl.

Het gaat in totaal om achthonderd basis- en middelbare scholen in Nederland, zeggen staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs en minister Henk Kamp van Economische Zaken. Scholen kunnen gemiddeld bijna zevenduizend euro krijgen. In totaal wil de overheid maximaal 5,5 miljoen euro uittrekken voor de regeling.

Scholen kunnen dit jaar de subsidie al aanvragen en de regeling loopt tot en met 2019. De toegang tot kabel- of glasvezelinternet moet digitale taal- en rekenlessen en iPad-onderwijs mogelijk maken op scholen die dat nu niet kunnen. "Het gaat om basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen lijntje", aldus de politici.