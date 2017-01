Door Olaf van Miltenburg, woensdag 25 januari 2017 18:54, 9 reacties • Feedback

Submitter: robcoenen

KPN voegt 'Terugkijken via de gids' toe aan zijn Interactieve TV-aanbod. Hiermee kunnen gebruikers programma's tot zeven dagen na uitzending gratis terugkijken via de programmagids. De dienst lijkt daarmee op Replay TV van Ziggo.

KPN kondigt de komst van 'Terugkijken via de gids' aan via zijn forum. Klanten hoeven niets te doen om toegang tot de dienst te krijgen; KPN maakt deze vanaf 26 februari beschikbaar. Het gaat om een uitbreiding op Begin Gemist: tot zeven dagen in het verleden zijn programma's gratis terug te kijken.

Dat geldt niet voor alle programma's. Een icoontje in de programmagids geeft aan welke items terug te zien zijn. Het gaat volgens KPN hoe dan ook om meer zenders dan nu gratis terug te kijken zijn via Begin Gemist. Bij sommige zenders zijn er wel restricties, meldt KPN op het forum. Bij RTL en SBS zijn reclames bij Terugkijken via de gids bijvoorbeeld niet door te spoelen.

Ziggo biedt sinds enige tijd Replay TV aan, een dienst die ongeveer hetzelfde doet. Die dienst is sinds april vorig jaar beschikbaar voor alle klanten van de kabelaar.