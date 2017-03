Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 maart 2017 19:01, 4 reacties • Feedback

Volgens telecominsider Evan Blass kondigt HTC in april het derde toestel in de U-serie aan. Het nieuwe model zou simpelweg HTC U heten, voorzien zijn van een Snapdragon 835-soc en een behuizing krijgen met 'Edge Sense'-randen die aanraakgevoelig zijn.

In plaats van fysieke knoppen aan de zijkant krijgt de HTC U aanraakgevoelige zijkanten. De functionaliteit daarvan is afhankelijk van wat er op het scherm wordt weergegeven. Vorig jaar verscheen er al een filmpje online die een dergelijke bediening toonde, maar daarvan werd gedacht dat het enkel om een concept zou gaan. Volgens Evan Blass gaat HTC de nieuwe bedieningsmethode daadwerkelijk toepassen in zijn nieuwste smartphone onder de noemer Edge Sense.

Het toestel wordt halverwege of aan het einde van april aangekondigd en zou begin mei beschikbaar moeten zijn. De informatie die Blass publiceert in zijn artikel op VentureBeat is afkomstig van een bron die bekend is met de plannen van het Taiwanese bedrijf.

De HTC U is volgens de bron voorzien van Sense 9, een nieuwe versie van HTC's Android-schil, met Android 7.1 als basis. Het toestel heeft een metalen behuizing en een 5,5"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. De camera's zouden vergelijkbaar zijn met die van de U Ultra, maar HTC zou een nieuwere Sony-sensor gebruiken. Aan de achterkant zit vermoedelijk een 12-megapixel IMX362-sensor en aan de voorkant een IMX351 met 16-megapixelresolutie.