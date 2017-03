Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 maart 2017 18:31, 15 reacties • Feedback

Facebook voorziet zijn app van nieuwe camerasoftware waarmee gebruikers foto's kunnen voorzien van Snapchat-achtige filters. Ook komt de Stories-functie, die is afgekeken van de gelijknamige functie in Snapchat, voor alle gebruikers beschikbaar.

Volgens Facebook kunnen gebruikers van de app op iOS en Android vanaf deze week de nieuwe camerasoftware gebruiken. De software voegt filters en maskers toe, die live over het gezicht van de gebruiker geplaatst worden. Het sociale netwerk heeft deals gesloten met verschillende merken en maskers met filmthema's van onder andere Alien, Despicable Me, Power Rangers en Guardians of the Galaxy toegevoegd. Facebook belooft de beschikbare filters geregeld te vernieuwen. Ook moet het in de komende maanden mogelijk worden voor gebruikers om eigen kaders en effecten toe te voegen.

Verder komt Facebook Stories nu naar alle gebruikers. Met die functie kunnen gebruikers foto's en video's delen in een galerij die vanzelf verdwijnt na 24 uur. De functie werd vorig jaar in Instagram geïntroduceerd en in januari begon Facebook een test in Ierland met het gebruik van de functie in de reguliere Facebook-app.

Een andere nieuwe manier om foto's te delen is de Direct-optie. Daarmee kunnen gemaakte foto's en video's individueel met een specifiek persoon gedeeld worden. Deze beelden verdwijnen vanzelf nadat de ontvanger ze heeft bekijken. Alle nieuwe functies die Facebook toevoegt aan zijn app bestaan al langer in Snapchat.