Door Julian Huijbregts, dinsdag 11 april 2017 20:29, 10 reacties • Feedback

De Direct-functie van Instagram om privéberichten te versturen heeft de mogelijkheid gekregen om foto's en video's te maken die na ontvangst direct weer verdwijnen. De functionaliteit lijkt op die van Snapchat. Instagram kopieerde eerder al de Stories-functie van Snapchat.

Gebruikers krijgen de nieuwe functie binnen via Instagram-versie 10.16 voor iOS en Android. De verdwijnende foto's en video's worden tussen conversaties van gebruikers geplaatst. Om een foto te maken die vanzelf verdwijnt, is er een nieuwe blauwe cameraknop toegevoegd in de Direct-functie. Gemaakte beelden kunnen gestuurd worden naar een individu of een groep.

Als gebruikers een bericht ontvangen dat vanzelf zal verdwijnen, dan wordt dat blauw aangegeven in de inbox. Nadat op zo'n bericht wordt geklikt, kan het daarna nog één keer bekeken worden. De afzender wordt op de hoogte gebracht als de kijker op 'replay' drukt of een screenshot maakt.

Volgens Instagram is het aantal gebruikers van Direct sinds november vorig jaar gegroeid van 300 miljoen naar 375 miljoen. Direct is naast Messenger en WhatsApp een van de vele chatdiensten die onder de vlag van Facebook vallen.