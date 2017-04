Door Arnoud Wokke, woensdag 19 april 2017 20:53, 4 reacties • Feedback

Foto-applicatie Instagram krijgt in de toekomst een offline-modus, waarbij de app vooraf foto's en reacties inlaadt zodat gebruikers die later kunnen bekijken. Nu werkt de app slechts in beperkte mate als de gebruiker geen verbinding heeft.

De offline-modus moet vooral een uitkomst zijn in ontwikkelingslanden waar veel mensen vaak in gebieden komen met weinig bandbreedte of zonder verbinding, blijkt uit de omschrijving van een sessie op Facebook-ontwikkelaarsconferentie F8. Instagram is onderdeel van Facebook.

Facebook vermeldt dat het al tests heeft gedaan met een dergelijke functie, maar het zegt niets over wanneer de app offline zal moeten gaan werken. Vermoedelijk kan de app via een snelle verbinding veel gegevens in cache plaatsen om vervolgens foto's en reacties aan gebruikers te laten zien.

Het sociale netwerk heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor gebruikers met een minder goede internetverbinding. Zo kwam het enkele jaren geleden met Facebook Lite, een lichte versie van zijn app die minder data verbruikt en bovendien sneller opstart op langzamere telefoons.