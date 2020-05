Facebook haalt Instagram Lite voor onbepaalde tijd van de markt

Facebook heeft de Instagram Lite-app voorlopig met pensioen laten gaan. De app is niet meer beschikbaar in Google Play en de App Store, maar tegenover TechCrunch stelt moederbedrijf Facebook dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie.

Instagram Lite was bedoeld voor gebruikers met minder krachtige smartphones op minder snelle netwerken. In essentie was Instagram Lite de in een app ingebouwde WebView-browser die alleen naar Instagram.com kon navigeren. De download was rond 5MB groot, terwijl die voor het volledige Instagram zo'n 32MB bedraagt. Volgens TechCrunch zag Facebook Instagram Lite altijd al als een test. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe versie van de app, waarin wordt meegenomen wat Facebook tot nu toe van de applicatie heeft geleerd.

Instagram Lite valt nog steeds te downloaden uit onofficiële bronnen en wordt niet verwijderd bij gebruikers die hem al hebben. De app werkt alleen niet meer; gebruikers krijgen een melding waarin wordt geadviseerd om over te stappen naar de volledige versie van de app, zonder een optie dit advies te negeren. Wie van Lite afstapt, maar niet aan de volledige versie wil, kan in de mobiele browser naar Instagram.com navigeren en eventueel een snelkoppeling naar de site op zijn homescreen zetten. Ook van apps als Facebook, Messenger, Tinder en Gmail bestaan lichtere versies.