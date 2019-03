Facebook logde wachtwoorden honderden miljoenen gebruikers in plain text

Facebook heeft de wachtwoorden van tweehonderd miljoen tot mogelijk zeshonderd miljoen gebruikers jarenlang in platte tekst gelogd en opgeslagen op interne servers. Daardoor konden meer dan twintigduizend medewerkers van het bedrijf deze doorzoeken.

De onversleutelde opslag gebeurde door een reeks beveiligingsfouten bij applicaties die de wachtwoorden logden. Dat heeft een anonieme Facebook-medewerker tegen Krebs on Security bekendgemaakt. Het bedrijf zoekt naar precieze oorzaken die tot de beveiligingsproblemen hebben geleid. Het ging om interne toegang tot wachtwoorden tot 2012.

Facebook bevestigt de opslag van de onversteutelde wachtwoorden en stelt honderden miljoenen gebruikers van Facebook Lite, tientallen miljoenen andere gebruikers van Facebook en tienduizenden Instagram-gebruikers in te lichten over het voorval. Die zouden niet hun wachtwoord hoeven te wijzigen. Het bedrijf zou geen aanwijzingen hebben voor misbruik en benadrukt dat deze alleen intern in te zien waren.

De problemen kwamen in januari van dit jaar aan het licht bij het reviewen van nieuwe code door beveiligingstechnici. Uit die analyse bleek dat de wachtwoorden per ongeluk in plain text gelogd werden.