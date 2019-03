We Drive Solar en Renault testen bidirectionele autoacculaders in Utrecht

We Drive Solar en Renault beginnen donderdag met het testen van Renault Zoe's met een bidirectionele lader. De auto's kunnen stroom terugleveren aan het net. De proef begint in de Nederlandse stad Utrecht.

Er komen 145 bidirectionele laadpunten in Utrecht, zo zegt We Drive Solar. De auto's, waarvan Renault er vijftien heeft, werken met de komende ISO15118-standaard voor bidirectioneel laden. Door stroom terug te geven, kan het net in de toekomst beter pieken in stroombelasting opvangen, omdat de deelauto's fungeren als tijdelijke opslag van elektriciteit. Daarbij slaat de auto energie op die is opgewerkt met onder meer zonnepanelen. Dit concept wordt ook wel vehicle-to-grid (v2g) genoemd.

De testen beginnen in Utrecht, maar Renault breidt later verder uit naar onder meer Frankrijk en Duitsland. Met de testen wil de autofabrikant onder meer komen tot normen voor het systeem en om te zien hoe groot de voordelen van het systeem zijn.